В Башкирии при тушении пожара в частном доме найдено тело пенсионера

В Ишимбайском районе Башкирии на хуторе Кузнецовский в десятом часу вечера 18 марта произошел пожар. Загорелся жилой бревенчатый дом на ул. Клавдии Меховой.

По данным МЧС республики, прибывшие пожарные установили, что огнем был охвачен жилой дом размерами 5 на 8 метров, а также пристрой размерами 3 на 5 метров. При тушении пожара было обнаружено тело погибшего. Им оказался мужчина 1929 года рождения.