От коронавируса в России за сутки скончались 495 человек

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 32 958 граждан на территории России. Согласно официальным федеральным данным, общее число всех подтвержденных фактов заболевания с начала пандемии Covid-19 на 19 марта этого года составило 17 551 657.

За сутки было госпитализировано 4 564 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Также за сутки было выписано по выздоровлению 95 558 пациентов, а за весь период число выписанных пациентов составило 16 135 267.