За сутки еще 902 факта коронавируса было выявлено в Башкирии

В Башкирии продолжает снижаться ежесуточно выявляемое количество фактов заражения коронавирусом. Известно, как изменилась статистика за последние сутки.
По данным оперативного штаба республики на 19 марта, в Башкирии зарегистрировано с начала пандемии 268 472 случаев заболевания, из них за сутки было подтверждено 902 факта.
Также за последние 24 часа было выписано по выздоровлению 2 511 пациентов. Всего в республике зарегистрировали 243 479 выздоровлений. В стационарах сегодня находятся 144 человека, на амбулаторном лечении - 19 395 человек.