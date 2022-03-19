За сутки еще 902 факта коронавируса было выявлено в Башкирии

В Башкирии продолжает снижаться ежесуточно выявляемое количество фактов заражения коронавирусом. Известно, как изменилась статистика за последние сутки.

По данным оперативного штаба республики на 19 марта, в Башкирии зарегистрировано с начала пандемии 268 472 случаев заболевания, из них за сутки было подтверждено 902 факта.