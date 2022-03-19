Известные люди Башкирии рассказали о впечатлениях после митинг-концерта

В Уфе в эту пятницу прошел митинг-концерт «Своих не бросаем!», посвященный восьмилетию воссоединения России и Крыма. Согласно официальным данным, возле сцены, расположенной у Конгресс-холла, собралось свыше 28 000 человек.

Фото №1 - Известные люди Башкирии рассказали о впечатлениях после митинг-концерта

Известный люди Башкирии, среди которых духовные лидеры, военные, спортсмены и другие, поделились своими впечатлениями и мнением о прошедшем грандиозном событии.

Каждая капля крови, каждая клетка нашего тела — это родина наша. Мы любим её! И Великую Русь, Башкортостан, все регионы. Наша держава всегда была большой… Бог один и родина одна. Её не купишь. Мы радуемся, что Крым — это неотъемлемая часть России. Ни НАТО, ни их руководитель из США не смогут потягаться с этой землей.

Талгат Таджуддин, Председатель Центрального духовного управления мусульман России

Наши дети, наши пожилые люди в течение восьми лет страдали от фашистского и националистического гнета украинцев. Долг каждого человека, который любит людей, мир, поддержать в трудной ситуации страдающих братьев. Опыт нашей страны подсказывает, что когда мы с вами едины в объединении, в вере, в своей церкви, когда традиционные религии объединяются друг с другом, мы с вами непобедимы. Опыт Великой Отечественной войны об этом нам говорит, когда страдала вся наша страна, когда мы с вами плечом к плечу вместе освобождали нашу территорию, мы с вами были едины и не спрашивали, кто какой национальности и веры, потому что мы защищали свои семьи, своих детей, свою страну. 

Владыка Никон, Глава Башкортостанской митрополии

Это было правильное решение. Если бы тогда Крым не принял решение присоединиться к России, то сегодня он бы превратился в Донбасс и Луганск, где до сих пор гибнут дети. Аллея Ангелов в Донецке продолжает расти. Погибло уже 14 тысяч мирных жителей. Люди живут в подвалах и подвергаются обстрелам. А за что? А то, что хотел жили по идеалам своих предков и говорить на родном языке, чего лишила их фашистская власть. Когда мы все вместе – мы сила. Наш многонациональный народ России всегда был сплочен в трудные минуты. Наше дело правое и победа будет за нами.

Виктор Гурьев, полковник юстиции в отставке, кавалер Ордена Красной Звезды, ветерана войны в Афганистане

Дух российского солдата он всегда высокий, а если еще он чувствует поддержку с тыла, наших граждан, то дух его еще больше повышается и он уверенно идет вперед!  

Рафик Ихсанов, Герой России

На митинге, я не имею в виду день города или день республики, когда фейерверки, никогда столько народу не собиралось.  Это показывает и доказывает, что народ поддерживает сегодня ту политику, которую проводят Российская федерация и Владимир Владимирович Путин.

Павел Качкаев, депутат Госдумы

Сейчас необходимо сплотиться, в том числе такие мероприятия помогают это сделать. Люди должны понимать, что только вместе мы можем справиться с внешними и внутренними угрозами, о которых говорил Владимир Путин.

Иван Сухарев, депутаты Госдумы  

День присоединения Крыма и Севастополя к России — знаковое событие для нашей страны, это отправная точка новой России. Событие стало частью новой национальной идеи защиты и отстаивания русского мира и Российской Федерации как глобального игрока на мировой политической арене. Мероприятие, которое проходит ежегодно, позволяет продемонстрировать всем странам нашу целеустремленность в этом вопросе и желание сохранить нашу идентичность. Сегодня эта дата приобретает еще большую значимость. Потому что в эти дни проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Мы, как представители молодежи, поддерживаем наших воинов, которые сейчас создают нам возможность для дальнейшего мира, развития и процветания России.

Яков Кугубаев, депутат Госсобрания Башкирии

Вхождение Крыма в состав России - правильное тактическое действие. Я всецело поддерживаю такие мероприятия. Наши ребята в студенческих отрядах каждое лето работают в Крыму. И это тоже замечательно. Люди одной страны должны быть вместе. И в любой ситуации держаться друг друга. Как семья. И сегодня я иду принимать участие в митинге концерте «Своих не бросаем!».

Ирина Сухарева, руководитель общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Нацизм процветает при поддержке запада, поэтому я полностью поддерживаю решение президента России и призываю все прогрессивное человечество бороться с нацизмом.

Лиза Агадуллина, Народный учитель России

Этот конфликт был неизбежен. Ещё в 2007 году Путин предупреждал США и НАТО, что этот конфликт случится, если Украине предложат войти в НАТО. США не послушали на самом деле, они подтолкнули к этому конфликту, это очень выгодно их нефтяным компаниям, поставщикам оружия Украине и политически это беспроигрышная ситуация для них. Я сам из США и все мои знакомые ничего не знали про восьмилетний геноцид жителей Донбасса пока я им не рассказал. Не виню людей, это западные СМИ скрывают информацию о реальных причинах конфликта. Вина на 100% за эту ситуацию лежит на США.

Джеф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу

Если обратиться к истории, то Башкортостан уже не в первый раз отправляет гуманитарную помощь. Я сам родился в Луганской области в городе Перевальске, там, где недалеко погиб ваш национальный герой генерал Шаймуратов Минигали Мингазович. Поэтому я всегда башкирскому народу благодарен, за то, что его, скажем так, предок освободил мою родину и дал возможность мне родиться. Поэтому у меня отношение к этому очень позитивное в связи с тем, что эта помощь необходима.

Игорь Харченко, генерал-майор

18 марта – не просто годовщина возвращения Крыма в состав России, но еще и символ того, что наша страна никогда не бросает своих. Россия, не побоявшись санкций Запада, протянула своим братьям руку помощи. Теперь мы снова делаем то же самое уже для жителей Луганской и Донецкой республик. Я уверен, что и сейчас справедливость обязательно восторжествует! Поэтому 18 марта – это праздник для жителей Башкирии, для всех россиян, для настоящих патриотов. Это наш праздник!

Оскар Лютов, руководитель Регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России»
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