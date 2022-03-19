Известные люди Башкирии рассказали о впечатлениях после митинг-концерта

Наши дети, наши пожилые люди в течение восьми лет страдали от фашистского и националистического гнета украинцев. Долг каждого человека, который любит людей, мир, поддержать в трудной ситуации страдающих братьев. Опыт нашей страны подсказывает, что когда мы с вами едины в объединении, в вере, в своей церкви, когда традиционные религии объединяются друг с другом, мы с вами непобедимы. Опыт Великой Отечественной войны об этом нам говорит, когда страдала вся наша страна, когда мы с вами плечом к плечу вместе освобождали нашу территорию, мы с вами были едины и не спрашивали, кто какой национальности и веры, потому что мы защищали свои семьи, своих детей, свою страну.

Владыка Никон, Глава Башкортостанской митрополии