В Башкирии к маю откроется новый ФАП, всего за год их будет построено 44

В Башкирии новый фельдшерско-акушерский пункт, установленный в декабре прошлого года, планируют открыть к маю. Он будет функционировать в селе Кара-Якупово в Чишминском районе республики.

Новый ФАП оснащен всеми необходимыми коммуникациями, оборудованием. Здесь имеются как процедурный, так и смотровой кабинеты, а также зона ожидания и аптека.

Хозяйка вот этого нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Кара-Якупово Чишминского района – Алсу Назимовна Калямова. Уже 29 лет она оберегает здоровье жителей трёх деревень – Кара-Якупово, Бабиково, Новоабдуллино. Раньше Алсу Назимовна вела приём в старом, приспособленном здании. Там было очень холодно, медик сама приносила воду. Радий Хабиров, Глава РБ

Сейчас ФАП проходит процесс лицензирования. Всего в текущем году планируется построить еще 44 ФАПа. В прошлом году в Башкирии было установлено 73 модульных и 8 капитальных ФАПов.