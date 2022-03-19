В Башкирии к маю откроется новый ФАП, всего за год их будет построено 44
В Башкирии новый фельдшерско-акушерский пункт, установленный
в декабре прошлого года, планируют открыть к маю. Он будет функционировать в
селе Кара-Якупово в Чишминском районе республики.
Новый ФАП оснащен всеми необходимыми коммуникациями,
оборудованием. Здесь имеются как процедурный, так и смотровой кабинеты, а также
зона ожидания и аптека.
Хозяйка вот этого нового фельдшерско-акушерского пункта в
селе Кара-Якупово Чишминского района – Алсу Назимовна Калямова. Уже 29 лет она
оберегает здоровье жителей трёх деревень – Кара-Якупово, Бабиково,
Новоабдуллино. Раньше Алсу Назимовна вела приём в старом, приспособленном
здании. Там было очень холодно, медик сама приносила воду.
Радий Хабиров, Глава РБ
Сейчас ФАП проходит процесс лицензирования. Всего в текущем
году планируется построить еще 44 ФАПа. В прошлом году в Башкирии было
установлено 73 модульных и 8 капитальных ФАПов.
В перспективе планируем оснастить ФАПы республики
электрокардиографами, которые будут передавать данные ЭКГ напрямую в
республиканский кардиоцентр. Это позволит сэкономить время на диагностику, а
пациенты своевременно получат медицинскую помощь.