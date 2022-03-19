В Башкирии наиболее востребованными сегодня являются рабочие профессии

В Башкирии озвучили список самых востребованных на сегодня профессии. Больше всего вакансий относятся именно к рабочим профессиям.

От общего числа вакансий рабочие профессии составляют 67%. В республике, по данным на 18 марта, открыто 2 300 вакансий для водителей, 2 350 – для слесарей, 640 – машинистов погрузчика и грузчиков, а также 700 операторов швейного оборудования. Зарплаты предлагают разные. Есть варианты с заработной платой до 60 тысяч рублей или до 30 тысяч рублей.