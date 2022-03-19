В Башкирии значительно подорожали сахар и помидоры

В Башкирии наблюдается заметный рост цен на несколько товаров. Данные предоставлены в отчете об изменениях средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, собранных по результатам исследования на 11 марта.
Так, бананы в период с 4 по 11 марта выросли в цене на 8,6%. Помидоры подорожали на 10,3%. Сахар и вовсе поднялся в цене на 20,4%, сообщает Башстат. Такая ситуация наблюдается на территории всей республики.
Некоторые товары незначительно, но снизились в цене. Огурцы, к примеру, подешевели на 7,3%, сардельки и сосиски – на 1,1%. Меньше всего заметно снижение цены на куры охлажденные и мороженые. Цена на них снизилась всего на 0,2%.