В Башкирии мошенники обманули женщину по схеме «выиграл приз в конкурсе»

Схема обмана простая: на интернет-сайте объявляется конкурс, розыгрыш, лотерея с соблазнительными призами (мобильный телефон, планшет, ноутбук, игровая приставка, наушники, фотоаппарат). Люди делают репосты или пишут мошенникам, что хотят участвовать. Им отвечают, что они победили, приз готовы выслать, надо только оплатить доставку, страховку или что-нибудь еще. После оплаты страницу жертвы блокируют, чтобы не надоедала вопросами, когда же она получит приз. Часто мошенники даже не проводят «конкурсы», а просто рассылают сообщения людям, что «я выбрал вас победителем» или «система выбрала вас победителем».

Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД России по городу Октябрьскому