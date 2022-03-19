В Башкирии мошенники обманули женщину по схеме «выиграл приз в конкурсе»
Очередной факт мошенничества зарегистрирован в Башкирии.
Жительница города Октябрьского потеряла 4 900 рублей, доверившись
аферистам. В МВД рассказали о схеме, которую использовал мошенник.
С сообщением о произошедшем в полицию обратилась 19-летняя
жительница Октябрьского. Она рассказала, что в соцсети ее пришло сообщение от
незнакомца, который сообщил, что она выиграла автомобильную аудио-систему.
Чтобы получить свой приз, горожанка должна была пройти по ссылке и отправить
сообщение «Участвую». Девушка выполнила условия.
Для убедительности мошенник отправил фото с изображением
коробки с призом. Введенная в заблуждение потерпевшая, желая получить приз,
перевела 4900 тысяч рублей на счет, указанный мошенником. После чего связь с
аферистом пропала. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в
полицию.
Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД России по городу Октябрьскому
По факту произошедшего проводится проверка. В МВД по городу
Октиябрьскому предупредили, что различного рода сообщения о выигрышах могут
быть присланы мошенниками.
Схема обмана простая: на интернет-сайте объявляется конкурс,
розыгрыш, лотерея с соблазнительными призами (мобильный телефон, планшет,
ноутбук, игровая приставка, наушники, фотоаппарат). Люди делают репосты или
пишут мошенникам, что хотят участвовать. Им отвечают, что они победили, приз
готовы выслать, надо только оплатить доставку, страховку или что-нибудь еще.
После оплаты страницу жертвы блокируют, чтобы не надоедала вопросами, когда же
она получит приз. Часто мошенники даже не проводят «конкурсы», а просто
рассылают сообщения людям, что «я выбрал вас победителем» или «система выбрала
вас победителем».
Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД России по городу Октябрьскому