В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия

В Башкирии погода снова изменится на рубеже недель. Прогноз на ближайшие два дня предоставили в республиканском Гидрометцентре.
В это воскресенье местами в республике пройдет небольшой снег, ветер северо-западного направления будет умеренным. Днем температура наружного воздуха составит от 0 до -5 градусов, ночью – до -14 градусов. При прояснениях возможно понижение температуры до -18, -23 градусов.
В понедельник, 21 марта, погода заметно испортится. Небольшой снег местами будет переходить в мокрый. Но при этом в некоторых районах возможна метель. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица. Ветер местами будет переходить в сильный. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. При прояснениях ожидается -13 градусов. Днем температура воздуха повысится до +2, -3 градусов.