В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные условия

В Башкирии погода снова изменится на рубеже недель. Прогноз на ближайшие два дня предоставили в республиканском Гидрометцентре.

В это воскресенье местами в республике пройдет небольшой снег, ветер северо-западного направления будет умеренным. Днем температура наружного воздуха составит от 0 до -5 градусов, ночью – до -14 градусов. При прояснениях возможно понижение температуры до -18, -23 градусов.