Офицер из Башкирии, погибший на Украине, награжден орденом Мужества посмертно

Президент России подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно майора Ильгиза Усманова. Заместитель командира мотострелкового батальона из Чишминского района погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. В траурной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные, близкие, друзья и земляки.
Военный оркестр в деревне Кара-Якупово раньше играл только в День Победы. Сегодня у памятника воинам, отдавшим жизнь за Родину, митинг траурный. Сотни людей пришли проститься с офицером Ильгизом Усмановым, который еще с детства поставил себе цель – быть, как дедушка, на страже Отчизны.
Ильгиз Усманов окончил Челябинское высшеe военное командное училище. Службу проходил на различных воeнных должностях от командира танкового взвода до заместителя командира мотострелковогo батальона. По словам сослуживцев, 38-летний мaйор Ильгиз Усманов до конца остaвался верным военной присяге и погиб как настoящий герой.
Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил родителей офицера за воспитание настоящего защитника Родины.
Глава республики поручил главе администрации Чишминского района представить предложения по увековечению памяти Ильгиза Усманова. Орден Мужества присвоенный военнослужащему за освободительную операцию на Украине будет храниться в семье офицера, где подрастают двое сыновей.