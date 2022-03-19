Офицер из Башкирии, погибший на Украине, награжден орденом Мужества посмертно

Президент России подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно майора Ильгиза Усманова. Заместитель командира мотострелкового батальона из Чишминского района погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. В траурной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные, близкие, друзья и земляки.

Военный оркестр в деревне Кара-Якупово раньше играл только в День Победы. Сегодня у памятника воинам, отдавшим жизнь за Родину, митинг траурный. Сотни людей пришли проститься с офицером Ильгизом Усмановым, который еще с детства поставил себе цель – быть, как дедушка, на страже Отчизны.

Мой сын Ильгиз настолько сильно любил свою работу, что к солдатам, которые были под его командованием, относился как к своим детям. Он сам мечтал служить, спортом с детства занимался. Погиб, отдавая долг Родине. Я желаю всем родителям солдат, чтобы их сыновья вернулись живыми.

Сайма Усманова, мама погибшего Ильгиза Усманова
Фото №1 - Офицер из Башкирии, погибший на Украине, награжден орденом Мужества посмертно

Ильгиз Усманов окончил Челябинское высшеe военное командное училище. Службу проходил на различных воeнных должностях от командира танкового взвода до заместителя командира мотострелковогo батальона. По словам сослуживцев, 38-летний мaйор Ильгиз Усманов до конца остaвался верным военной присяге и погиб как настoящий герой.

Очень храбрый был, мужественный, всегда всем на выручку шел. Настоящий офицер.

Лилия Макова, сестра Ильгиза Усманова

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил соболезнования семье погибшего и поблагодарил родителей офицера за воспитание настоящего защитника Родины.

Уфимская волна

Прошел Сирию, на Украину первым вызвался. Я даже не могу представить, что чувствуют близкие. Мы будем помнить воина. И я обещаю, что не оставим семью, будем помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики поручил главе администрации Чишминского района представить предложения по увековечению памяти  Ильгиза Усманова. Орден Мужества присвоенный военнослужащему  за освободительную операцию на Украине будет храниться в семье офицера, где подрастают двое сыновей.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии