Офицер из Башкирии, погибший на Украине, награжден орденом Мужества посмертно

Президент России подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно майора Ильгиза Усманова. Заместитель командира мотострелкового батальона из Чишминского района погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. В траурной церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, родные, близкие, друзья и земляки.

Военный оркестр в деревне Кара-Якупово раньше играл только в День Победы. Сегодня у памятника воинам, отдавшим жизнь за Родину, митинг траурный. Сотни людей пришли проститься с офицером Ильгизом Усмановым, который еще с детства поставил себе цель – быть, как дедушка, на страже Отчизны.