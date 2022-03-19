В Башкирии производители сахара рассказали о ситуации на складах

На уфимских ярмарках не успевают распродавать сахар. То есть товара привозят больше, чем покупают, при том что спрос увеличился в разы. Так что сладкого продукта, говорят производители, точно хватит на всех.

Ночь простоять, да день продержаться. Слова Мальчиша-Кибальчиша то и дело звучат в очереди. Сахарная лихорадка продолжается уже третью неделю. И покупателей еще больше, чем на прошлой неделе. Ярмарки давно не пользовались такой популярностью.

Если еще и взвешивать расфасованные пакеты, то стоять в очереди будут по часу. Так что всё на доверие. Чишминский сахар здесь нарасхват уже вторые выходные. На прошлой распродали почти 8 тонн. Но спрос растет, потребность магазинов за последние 7 дней выросла в 6 раз. Так что в эту субботу на ярмарку привезли сахара в разы больше. Хватит всем, уверяют производители.

На прошлой неделе пару мешков лишних увезли. На складах сахар есть, поставленные задачи решаются. Марат Хайретдинов, начальник торгово-складского комплекса Чишминского элеватора

Несмотря на высокий спрос, цена на сахар расти больше не будет. Власти приняли решение зафиксировать стоимость продукта, тем самым лишив спекулянтов пространства для манёвра. Но внимание покупателей привлекает не только сахар. На ярмарке в ходу и мясо. О предстоящий весне напоминает яркая зелень. А вот многие покупатели уже живут летом.