В Уфе девочке с редким заболеванием кожи нужна помощь

У 6-летней Снежанны Жуковой ихтиоз. Кожа малышки сохнет и шелушится. Чтобы поддерживать ее в нормальном состоянии, девочке необходимо регулярно проходить реабилитацию и пользоваться специальной косметикой, которая стоит бешеных денег. Семья Жуковых просит о помощи.

6-летняя Снежанна Жукова любит приходить в песокафе. Ласку собак она воспринимает особенно. Это единственное развлечение, которое малышка может себе позволить. В детский сад не ходит, на улице долго гулять нельзя: от солнечных лучей Снежанне становится плохо, у нее редкое заболевание кожи – ихтиоз. Из-за болезни, кожа девочки очень чувствительна к прикосновениям, а также к свету и теплу. Почти всю свою жизнь она проводит в тени.

«Рыбки» – так называют детей с редким генетическим заболеванием ихтиоз. Болезнь проявляется при рождении или в первые месяцы жизни. Она связана с нарушением процесса ороговения, сухая кожа шелушится, а в тяжёлых случаях на ней образуются чешуйки. На сегодняшний день ихтиоз неизлечим. Единственное, что помогает таким деткам, – реабилитация, а поддерживать водный баланс кожи в повседневной жизни – специальная косметика.

Нанесение многочисленных кремов, лосьонов и бальзамов составляют обязательный ежедневный ритуал маленькой Снежанны.

Нет естественного увлажнения кожи всего тела. Все сохнет, шелушится, снимаешь одежду – все сыплется. Ей постоянно требуется увлажнение кожи. Ольга Жукова, мама Снежанны Жуковой