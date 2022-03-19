В Башкирии рассказали, как получить 250 тысяч на развитие бизнеса

Из малоимущих – в бизнесмены. В республике продолжает работу адресная социальная помощь на основании социального контракта. С ее помощью вы можете получить субсидию в четверть миллиона рублей на открытие собственного дела или индивидуальную программу по выходу из сложной жизненной ситуации с ежемесячными выплатами.

Покупка оказалось своевременной. Сейчас такое оборудование стоит почти на 50 процентов дороже. Станок и инструменты закупили на средства господдержки. У Артура и Евгения свое производство детских кроватей. Когда запустили дело, начали мониторить программы поддержки малого бизнеса. Так узнали об адресной социальной помощи.

Детские кровати продают через соцсети и маркетплейсы. Сейчас на производстве, помимо Артура и Евгения, работают ещё два сотрудника. Но в планах расширить ассортимент продукции и как следствие увеличить количество рабочих мест. А вдохновил ребят на производство детской мебели сын Артура.

Получить субсидию в размере 250 тысяч рублей могут малоимущие граждане. Чаще всего участники программы выбирают такие направления, как автосервис, косметические салоны, массажные кабинеты, но есть и неочевидные варианты: детский футбольный клуб. К подготовке бизнес-плана, советуют специалисты, нужно подойти со всей ответственностью. Жюри серьезное.

В комиссию входят бизнес-шерифы, представители налоговой службы, центров занятости. Советуем ориентироваться на те направления, которые востребованы на рынке. Цель – не просто получить финансирование, а развить бизнес. Ридан Ахьямов, директор центра занятости населения г. Уфы

Если вы не стремитесь уйти в бизнес, но ваш доход также ниже прожиточного минимума, вы можете воспользоваться другим видом социального контракта. Для вас разработают программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Согласно ей, вам будут производить выплаты. Главное отличие от обычного пособия в том, что это целевые деньги, то есть представляются с определенной целью и под конкретную задачу. Соцконтракт заключается сроком от трех месяцев до одного года.

Соцконтракт показал свою высокую эффективность. Образованные при его помощи предприятия продолжают свою деятельность, доходы семей увеличились. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан