Под Уфой прошли соревнования по подледной рыбалке между ветеранами МЧС

Мастерство подледной ловли показали сегодня уфимские рыбаки. Соревнования охотников прошли в акватории озера Сосновое Уфимского района. Мероприятие традиционное, ежегодно в нем принимают участие ветераны, сотрудники и члены семей Управления МЧС Республики Башкортостан.

Знание дела рыбакам нужно продемонстрировать уже на этапе бурения лунки. В состязаниях есть даже отдельная номинация – победит тот, кто быстрее всего пробьет ледяную поверхность.

Победная удочка не подведет, верит 9-летний Савелий. Страсть к рыбалке от деда. Он сегодня тоже рядом, но только в роли советчика. За приз мальчик борется самостоятельно.

Летом мы с ним 42 щуки поймали. У нас семейное увлечение рыбалкой. Внучка подрастает, тоже просится. Валерий Клёсов

Охотники за рыбой говорят, что самое главное – подкормка и игра. Улов будет больше, если крючок под водой слегка прыгает. Но большинство на льду в свой выходной не из-за призов: рыбалка – это особый вид снятия стресса.

Я привык к этому. Мы с другом встаем в 6 утра и уезжаем до вечера. Самое главное – процесс, рыба не нужна, она и в магазине есть. Альфир Хасанов

Сегодня 30 участников. В том числе несколько детей. Поэтому мы предусмотрели детскую номинацию в этом году впервые. Валерий Марванов, председатель Башкирского республиканского Совета ветеранов МЧС России

Зимняя рыбалка среди ветеранов Управления МЧС республики проводится ежегодно. Главное правило в состязаниях: один участник – одна удочка. Есть мастера, которые забирают главные трофеи сразу в нескольких номинациях. У них и улов самый большой, и рыба самая крупная. Лед еще позволяет охотиться – бур достает воду только через 80 сантиметров. Спасатели тем не менее курируют соревнования.

Самое элементарное – два гвоздя, обмотанные веревкой три метра. Если ты упал, вцепился, вероятность выбраться здоровому мужчине есть. Геннадий Колотик, старший госинспектор инспекции по маломерным судам