Под Уфой прошли соревнования по подледной рыбалке между ветеранами МЧС

Мастерство подледной ловли показали сегодня уфимские рыбаки. Соревнования охотников прошли в акватории озера Сосновое Уфимского района. Мероприятие традиционное, ежегодно в нем принимают участие ветераны, сотрудники и члены семей Управления МЧС Республики Башкортостан.
Знание дела рыбакам нужно продемонстрировать уже на этапе бурения лунки. В состязаниях есть даже отдельная номинация – победит тот, кто быстрее всего пробьет ледяную поверхность.
Победная удочка не подведет, верит 9-летний Савелий. Страсть к рыбалке от деда. Он сегодня тоже рядом, но только в роли советчика. За приз мальчик борется самостоятельно.
Охотники за рыбой говорят, что самое главное – подкормка и игра. Улов будет больше, если крючок под водой слегка прыгает. Но большинство на льду в свой выходной не из-за призов: рыбалка – это особый вид снятия стресса.
Зимняя рыбалка среди ветеранов Управления МЧС республики проводится ежегодно. Главное правило в состязаниях: один участник – одна удочка. Есть мастера, которые забирают главные трофеи сразу в нескольких номинациях. У них и улов самый большой, и рыба самая крупная. Лед еще позволяет охотиться – бур достает воду только через 80 сантиметров. Спасатели тем не менее курируют соревнования.
Пока лед не стал тонким – к слову, опасным он считается, если приобрел желтый цвет – рыбаки могут наслаждаться зимней ловлей. Тем не менее, не стоит забывать, что по календарю уже весна, а значит, время убирать удочки до следующего сезона совсем близко.