Игроки ФК «Уфа»: «С «Краснодаром» нам нужно кровью и потом выигрывать игру»

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет против «Краснодара». На данный момент уфимцы расположились на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 очков.

Краснодарцы в новом году стартовали с двух побед над «Уралом» и «Спартаком», что позволило команде Александра Старожука подняться на пятую строчку в РПЛ. «Краснодар» покинули все иностранные футболисты, так что тренерский штаб южан может рассчитывать только на российских игроков. У «Уфы из-за дисквалификации встречу пропустит Дмитрий Кабутов. Матч «Уфа» – «Краснодар» пройдёт 20 марта на «BetBoom Арене» и начнется в 16:00.