В Башкирии многодетная семья осталась без крыши над головой после пожара

Накануне, 19 марта, около трёх часов дня в деревне Магадаево Бурзянского района произошёл крупный пожар. Огнём охватило дом многодетной семьи по улице Заки Валиди.

На место оперативно прибыли экстренные службы, добровольные пожарные команды и профессиональные пожарные. Тушили пожар 3 единицы техники и 9 человек личного состава. В момент возгорания в помещении никого не было.

Известно, что в доме проживала семья с четырьмя детьми 14, 11, 8 и 7 лет. К счастью, в момент пожара семья находилась в гостях у родственников.

Огонь уничтожил дом полностью. Причину возгорания предстоит установить. Семья разместилась у близких.