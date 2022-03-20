В Башкирии не ожидается дефицита сахара

В Башкирии два крупных сахарных завода и работают они полностью на местном сырье и не зависят ни от санкций ни от доллара. Республика производит в шесть раз больше сахара, чем потребляет, он просто физически не может закончится. Единственное, кому выгодна эта ситуация - производителю и магазинам, для них это сверхприбыли, ведь чем выше спрос, тем выше цена, это основы экономики. Как только спрос утихнет, цены снова упадут.

Ольга Сидорова, кандидат экономических наук