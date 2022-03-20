В Башкирии не ожидается дефицита сахара

Жители Башкирии стараются запастись сахаром. В некоторых магазинах ажиотаж на продукт крайне высок. С самого утра обеспокоенные граждане стараются купить несколько килограммов сахара, опасаясь столкнуться с дефицитом товара. Представители торговых сетей, министерства сельского хозяйства, директора складов отмечают, что в Башкирии дефицита сахара не будет, так как в республике производится достаточно продукта. Корреспонденты ИА «Башинформ» поговорили с представителями сферы.
Раньше магазины просили 12 тонн продукта, то сейчас 80. В фасовочных цехах пришлось добавить ночную смену, чтобы фасовать продукцию.
В министерстве сельского хозяйства Башкирии подтверждают – сахара на складах очень много, хватит на несколько месяцев. Как рассказывает заместитель Премьер-министра Правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, чтобы на следующий год можно было и побольше продать в другие регионы, где нет такого мощного производства, в этом году площади посева сахарной свеклы увеличат на 20% - с 42 до 50 тысяч гектар.