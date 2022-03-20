В Башкирии не ожидается дефицита сахара

Жители Башкирии стараются запастись сахаром. В некоторых магазинах ажиотаж на продукт крайне высок. С самого утра обеспокоенные граждане стараются купить несколько килограммов сахара, опасаясь столкнуться с дефицитом товара. Представители торговых сетей, министерства сельского хозяйства, директора складов отмечают, что в Башкирии дефицита сахара не будет, так как в республике производится достаточно продукта. Корреспонденты ИА «Башинформ» поговорили с представителями сферы.

Фото №1 - В Башкирии не ожидается дефицита сахара

Вечером привозят целую Газель, в восемь утра, с открытием магазина врывается толпа и то, что мы раньше продавали за неделю, забирают за двадцать минут. Дерутся за него, разнимать приходится. И как уже две недели! 

Татьяна, директор одного из супермаркетов

Раньше магазины просили 12 тонн продукта, то сейчас 80. В фасовочных цехах пришлось добавить ночную смену, чтобы фасовать продукцию.

Ажиотаж огромный, дополнительно заказываем по три машины 20 тонн каждая. Все наше, башкирское, с Раевского завода. Пытаемся закрыть потребности всех магазинов.

Рустем Асмандияров, начальник склада крупной торговой сети

В Башкирии два крупных сахарных завода и работают они полностью на местном сырье и не зависят ни от санкций ни от доллара. Республика производит в шесть раз больше сахара, чем потребляет, он просто физически не может закончится. Единственное, кому выгодна эта ситуация - производителю и магазинам, для них это сверхприбыли, ведь чем выше спрос, тем выше цена, это основы экономики. Как только спрос утихнет, цены снова упадут.

Ольга Сидорова, кандидат экономических наук

В министерстве сельского хозяйства Башкирии подтверждают – сахара на складах очень много, хватит на несколько месяцев. Как рассказывает заместитель Премьер-министра Правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, чтобы на следующий год можно было и побольше продать в другие регионы, где нет такого мощного производства, в этом году площади посева сахарной свеклы увеличат на 20% - с 42 до 50 тысяч гектар.

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