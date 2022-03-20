В Башкирии парень предстал перед судом за близость с несовершеннолетней

В городе Октябрьский перед судом предстал 18-летний местный житель. Молодого человека обвинили в интимной близости с несовершеннолетней.
Как известно из материалов дела, парень, заведомо зная, что девочке ещё не исполнилось шестнадцать лет, вступил с ней в интимную близость. Это является преступлением против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Свою вину парень полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также молодой человек обязан выплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.