В Башкирии парень предстал перед судом за близость с несовершеннолетней

В городе Октябрьский перед судом предстал 18-летний местный житель. Молодого человека обвинили в интимной близости с несовершеннолетней.

Как известно из материалов дела, парень, заведомо зная, что девочке ещё не исполнилось шестнадцать лет, вступил с ней в интимную близость. Это является преступлением против половой неприкосновенности несовершеннолетних.