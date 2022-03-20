В Уфе пьяный водитель спровоцировал массовую аварию

В Уфе зафиксирована массовая авария. По сообщениям пресс-службы ГИБДД, один из водителей был пьян.
Инцидент произошёл на улице Маршала Жукова. 53-летний житель Уфы на «Шевроле Нива» допустил боковое столкновение со встречной «Киа Рио». От удара машину оттолкнуло на «Дэу Нексию».
Госпитализация потребовалась 32-летнему водителю последнего авто. Виновник аварии прошёл медицинское освидетельствование, которое показало 0.612 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: ГИБДД РБ.