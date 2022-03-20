«Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества

Прибыл очередной 112-й конвой от МЧС России. В том числе и для восстановления поврежденного жилья на освобожденных территориях. Данная гуманитарная помощь предоставлена в том числе Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия.

Валентин Гордиенко, директор Департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР