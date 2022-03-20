«Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества

Башкортостан и Донецкая Народная Республика сегодня подписали коммюнике о развитии сотрудничества. Документ своими подписями скрепили Радий Хабиров и глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, сегодня в Донбасс прибыл гуманитарный груз из Башкирии весом почти 100 тонн.

Генерал-майор Минигали Шаймуратов снова едет в Донбасс. На фурах с гуманитарным грузом  портрет Героя России, отдавшего жизнь за освобождение этой земли. 100 тонн продуктов и товаров первой необходимости. К колонне присоединился и КАМАз из Салаватского района со стройматериалами. На границе грузовики разделились: часть отправилась в Луганскую Народную Республику, другая – в Донецкую.

До пункта назначения гуманитарный груз добрался всего за 30 часов. Среди продуктов питания собранных жителями Башкортостана, в качестве подарка жителям ДНР доставлен и башкирский мед – более 300 кг. Для передачи гуманитарного груза приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поинтересовался у руководства МЧС народной республики, что необходимо в дальнейшем. Донбассу для восстановления нужны стройматериалы

Фото №1 - «Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества

У нас есть предприятия, которые производят стройматериалы, есть предприятия, которые производят шифер, древесные материалы. То, что именно для восстановления жилья здесь требуется. Вот следующие конвои пойдут именно с этим. Будем считать, что наконец наступает мирное время. А мы же люди мирные, мы созидать приехали, так что будем созидать, вместе делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прибыл очередной 112-й конвой от МЧС России. В том числе и для восстановления поврежденного жилья на освобожденных территориях. Данная гуманитарная помощь предоставлена в том числе Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия.

Валентин Гордиенко, директор Департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР
Фото №2 - «Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества

Как отметил Радий Хабиров, еще не отзвучали взрывы и канонады, но уже сейчас нужно приступать к созиданию. Между республиками есть много точек соприкосновения. Свои намерения стороны скрепили подписанием коммюнике.

Мы изучили, какие у вас есть предприятия, мы понимаем, что нужно нам, мы предполагаем, что нужно вам. Предлагаем сегодня начать с этого диалога наши торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество. Мы готовы взаимодействовать в сфере образования, туризма, сельского хозяйства. Считаем, что сейчас пришла пора мирных решений, эти мирные свершения направлены на то, чтобы жители Донбасса и Башкортостана жили лучше и богаче.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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В ходе подписания руководитель ДНР Денис Пушили еще раз напомнил о давних исторических корнях двух регионов. Здесь чтят память генерала Шаймуратова, который пролил свою кровь, освобождая эти земли. И сейчас самое время наметить планы на будущее.

Фото №3 - «Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества

Мы знаем, что поддержка оказывалась и ранее, но в эти периоды она более актуальна. И в первых рядах плечом к плечу у нас народ Башкортостана, который поддерживает нас. Спасибо, что вы приехали в этот непростой и опасный период, Радий Фаритович, я очень признателен вам за вашу личную позицию, и здесь у нас появляется возможность взаимодействовать, пока не окончена война.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

Все последние дни на передовой трудятся и башкирские врачи, которые в качестве добровольцев поехали в Донецк оказывать медицинскую помощь. Бок о бок с донбасскими коллегами они выхаживают раненых бойцов. Радий Хабиров вручил им благодарственные письма, а также пригласил местных специалистов в Башкортостан для прохождения реабилитации в санатории республики.

В Донецке Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава ДНР Денис Пушилин почтили память погибших мирных жителей в результате теракта. В понедельник, 14 марта, ВСУ атаковали центр города тактической ракетой «Точка У».  Силам  ПВО удалось сбить ракету. Но кассетные боеголовки, которыми она была начинена, сдетонировали уже на земле. Жертвой стал 21 человек, десятки еще продолжают находиться в больнице, многие до сих пор в тяжелом состоянии. На месте гибели мирных людей возник стихийный мемориал.

Фото №4 - «Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества

Донбасс никогда не был иждивенцем. Мы не просим поддержки на безвозмездной основе, мы готовы дать взамен. Потенциал огромнейший, и Башкортостан это понимает. Сейчас мы строим взаимодействие на упреждение.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

Будет и третий, и четвертый, и двадцать пятый гуманитарный конвой – мы не обеднеем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помощь Донбассу Башкортостан будет оказывать по самым разным направлениям. А что касается гуманитарной помощи, то как только фуры вернуться в регион, будет готовиться новый конвой. Ведь потомки Шаймуратова своих не бросают.

Фото №5 - «Мы приехали созидать»: Башкирия и ДНР подписали коммюнике о развитии сотрудничества
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