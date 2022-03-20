Эксперты прокомментировали подписание коммюнике между Башкирией и ДНР

Подписанное коммюнике о
развитии сотрудничества между Башкирией и ДНР говорит о том, что регионы нацелены на развитие интеграции. В
экономическом плане наши республики способны
дополнять друг друга, говорят эксперты.
На момент фактического
распада Украины в 2013 году Донецкая и Луганская области в совокупности давали
16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше,
чем любого другого региона Украины.
Мы
надеемся, что начинается мирная жизнь. И подписанию коммюнике предшествовала
значительная работа специалистов двух республик. Были изучены потенциальные
возможности сотрудничества. По всем позициям у нас есть точки соприкосновения.Ришат Нигматуллин, профессор, заместитель директора Института права по международной деятельности и связям с общественностью
Башкортостан и Донбасс
связаны историческими корнями, которые поддерживают руководители регионов.
Подписанное сегодня коммюнике – это и
символ поддержки населения Донбасса.
Сегодня
особенно важно показать, что Башкортостан как субъект РФ и Россия в целом
поддерживают народ Донецка и Луганска и мы на самом деле вместе.Артур Сулейманов, доцент УГНТУ, политолог Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»
Удивлен,
что в свой день рождения Глава Башкортостана Радий Хабиров находится в Донецке,
где еще идут боевые действия и где решается судьба не только нашей страны, но и
всего мира. Я уверен, что когда все это закончится, мы сможем общаться и
сотрудничать с ЛНР и ДНР, и то, что Радий Хабиров сейчас находится там, говорит
о том, что он смотрит в будущее с оптимизмом.Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан