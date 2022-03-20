Эксперты прокомментировали подписание коммюнике между Башкирией и ДНР

Подписанное коммюнике о развитии сотрудничества между Башкирией и ДНР говорит о том, что  регионы нацелены на развитие интеграции. В экономическом плане наши республики способны  дополнять друг друга, говорят эксперты.

На момент фактического распада Украины в 2013 году Донецкая и Луганская области в совокупности давали 16% ВВП, а доля Донбасса в реализации промышленной продукции страны была выше, чем любого другого региона Украины.  

Мы надеемся, что начинается мирная жизнь. И подписанию коммюнике предшествовала значительная работа специалистов двух республик. Были изучены потенциальные возможности сотрудничества. По всем позициям у нас есть точки соприкосновения.

Ришат Нигматуллин, профессор,  заместитель директора Института права по международной деятельности и связям с общественностью
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Башкортостан и Донбасс связаны историческими корнями, которые поддерживают руководители регионов. Подписанное сегодня коммюнике – это  и символ поддержки населения Донбасса. 

Сегодня особенно важно показать, что Башкортостан как субъект РФ и Россия в целом поддерживают народ Донецка и Луганска и мы на самом деле вместе.

Артур Сулейманов,  доцент УГНТУ, политолог Центра геополитических исследований «Берлек-Единство»

Удивлен, что в свой день рождения Глава Башкортостана Радий Хабиров находится в Донецке, где еще идут боевые действия и где решается судьба не только нашей страны, но и всего мира. Я уверен, что когда все это закончится, мы сможем общаться и сотрудничать с ЛНР и ДНР, и то, что Радий Хабиров сейчас находится там, говорит о том, что он смотрит в будущее с оптимизмом.

Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан 
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