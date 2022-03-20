Эксперты прокомментировали подписание коммюнике между Башкирией и ДНР

Мы надеемся, что начинается мирная жизнь. И подписанию коммюнике предшествовала значительная работа специалистов двух республик. Были изучены потенциальные возможности сотрудничества. По всем позициям у нас есть точки соприкосновения.

Ришат Нигматуллин, профессор, заместитель директора Института права по международной деятельности и связям с общественностью