Эксперты рассказали, что ждет экономику Башкирии

Уровень инфляции неуклонно растет, а вместе с ним и цены. На неделе произошло второе за месяц подорожание отечественных автомобилей. В этой связи даже продавцы разводят руками, ведь покупать машины становится просто некому. Дорожает также заграничный отдых и недвижимость, где резко упали продажи в ипотеку. Эксперты рассказали, как даже в этой ситуации люди могут попытаться извлечь для себя выгоду.
Вот уже пару недель клиенты в автосалонах – редкие гости, чему сами продавцы, к слову, ничуть не удивлены. У официального дилера «Лады», например, цены на машины и комплектующие в самом начале месяца подскочили на 30%. При этом потребительский спрос уменьшился вдвое. Отечественные легковушки, как выяснилось, тоже во многом зависят от иностранных компаний.
Подорожание далеко не финальное. К слову, уже после интервью от автозавода пришло очередное письмо с уведомлением о повышении цен – на этот раз порядка 10%. В этой ситуации эксперты не берутся давать хоть какие-то прогнозы. То же самое и в строительной сфере. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию рекордный объем жилья. В 2022-м увеличить показатель будет сложнее, учитывая санкционное давление.
Практически все, что применяется в строительстве: цемент, арматура, кирпичи – отечественное. Эта доля составляет около 90%. При этом некоторые комплектующие, вроде лифтов или обшивки фасада – импортные. Как говорят сами застройщики, пока зарубежные поставщики еще выполняют свои обязательства по ранее заключенным контрактам. Но что будет завтра, также под вопросом.
Куда понятнее ситуация с арендой недвижимости. И в этой сфере роста цен не ожидается, так же, как и нехватки клиентов, говорят риелторы. Повышать стоимость не выгодно самим же владельцам квартир, ведь покупательская способность и так упала.
Зато продать жилье сейчас самое удобное время. Цены на рынке на порядок выросли.
Скачок доллара напрямую сказался на ценах заграничного отдыха. Даже самые дешевые направления вроде Турции и Египта стали дороже в среднем на 30%. Как и после начала пандемии, альтернативой должны стать отечественные курорты, которые пока стараются держать стоимость на уровне прошлого года. И правительство вовсю старается сделать такой отдых выгоднее и привлекательнее, в очередной раз продлевая программу туристического кешбэка. При оплате тура картой МИР у партнера акции клиенту автоматически вернут 20% от потраченной суммы.
А вот в случае детского отдыха жители республики могут получить кешбэк до 80%: половину стоимости путевки в оздоровительные лагеря вернет федеральная казна, еще 30% – региональный бюджет. Власти предусмотрели средства на бесплатные туры.
А вот чего сейчас делать не стоит, так это хранить деньги дома. После повышения ключевой ставки банки увеличили и проценты по вкладам, которые начинаются от 17 и выше.
Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. На неделе Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%. Там заявили, что проводимая сейчас денежно-кредитная политика должна создать условия для постепенного возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.