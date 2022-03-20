Эксперты рассказали, что ждет экономику Башкирии

В связи с тем, что многие хотели взять квартиры в ипотеку и у них не будет возможности ее приобрести, они уйдут в арену. Многие будут с трешек и двушек съезжать в однушки и студии. Цены подниматься не будут, только если повысится квартплата, то немного поднимут. Рынок аренды будет сейчас процветать.

Лиана Ишбульдина, агент по недвижимости