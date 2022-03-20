Соцконтракты и сохранение коллективов: как обстоят дела на рынке труда в Башкирии

Иностранные компании, приостановившие работу, не собираются сокращать сотрудников. Мониторинг ведут специалисты профильных ведомств. Об этом заявили в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения. Но для тех, кто сейчас в поисках работы, в республике работают несколько программ помощи. Центры занятости готовы помочь не только трудоустроиться, но и открыть своё дело. Поддержку оказывают и людям с ограниченными возможностями здоровья.
На кулинарном языке слова порой и не нужны. Вот и самый известный уфимский итальянец Элио Каппиелло со своей новой сотрудницей на кухне общается с помощью жестов. Виктория Никифорова – инвалид по слуху. Девушка с отличием выучилась на повара-кондитера и даже становилась чемпионом соревнований по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В пиццерии она проходит стажировку.
Стажировка призвана расширить возможности трудоустройства инвалидов, повысить их конкурентоспособность на рынке труда. И, конечно, адаптировать к коллективу. С чем у Виктории, к слову, проблем нет: с коллегами она общается с помощью записной книжки или читая по губам.
Для участия в программе необходимо встать на учет в центр занятости. Продолжительность стажировки инвалидов – не более 4 месяцев. Все это время им выплачивают зарплату. В дальнейшем, как говорят специалисты, большинство трудоустраивается на постоянной основе.
Покупка оказалось своевременной. Сейчас такое оборудование стоит почти на 50 процентов дороже. Станок и инструменты закупили на средства господдержки. У Артура и Евгения свое производство детских кроватей. Когда запустили дело, начали мониторить программы поддержки малого бизнеса. Так узнали об адресной социальной помощи.
Получить субсидию в размере 250 тысяч рублей могут малоимущие граждане. Чаще всего участники программы выбирают такие направления, как автосервис, косметические салоны, массажные кабинеты, но есть и неочевидные варианты: детский футбольный клуб. К подготовке бизнес-плана, советуют специалисты, нужно подойти со всей ответственностью. Жюри серьезное.
Если вы не стремитесь уйти в бизнес, но ваш доход также ниже прожиточного минимума, вы можете воспользоваться другим видом социального контракта. Для вас разработают программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Согласно ей, вам будут производить выплаты. Главное отличие от обычного пособия в том, что это целевые деньги, то есть представляются с определенной целью и под конкретную задачу. А в связи с массовым закрытием иностранных предприятий и магазинов с импортными товарами сотрудники Министерства семьи, труда и соцзащиты населения ежедневно мониторят ситуацию.
В Башкортостане сейчас около 48 тысяч вакансий. Многие зарплаты, конечно, признают в ведомстве, часто не соответствуют ожиданиям соискателей. Центры занятости готовы помочь сменить профессиональное поприще. Профконсультанты подберут новую специальность, а организация поможет пройти обучение.