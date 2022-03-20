Соцконтракты и сохранение коллективов: как обстоят дела на рынке труда в Башкирии

Если вы не стремитесь уйти в бизнес, но ваш доход также ниже прожиточного минимума, вы можете воспользоваться другим видом социального контракта. Для вас разработают программу по выходу из трудной жизненной ситуации. Согласно ей, вам будут производить выплаты. Главное отличие от обычного пособия в том, что это целевые деньги, то есть представляются с определенной целью и под конкретную задачу. А в связи с массовым закрытием иностранных предприятий и магазинов с импортными товарами сотрудники Министерства семьи, труда и соцзащиты населения ежедневно мониторят ситуацию.