В пещере Шульган-Таш благодаря новому методу сделаны очередные открытия

Новые очертания истории. В пещере Шульган-Таш фиксируют множество одинаковых рисунков. Учёные называют фигуры «трапециями с ушками по бокам». По словам специалистов, такие изображения есть только на башкирских землях. На данный момент обнаружено несколько десятков подобных картин.

Детальная 3D-модель – результат долгой фотосессии. Каждый наскальный рисунок в пещере фиксируют с разных ракурсов. После уже в специальной программе изображения сшиваются. Метод называется фотограмметрия.

Чтобы создать 3D-модель, необходимо сделать около 1500 фотографий. Они выполняются справа, сверху, слева, снизу. Николай Григорьев, заместитель директора историко-культурного музея-заповедника «Шульган-Таш»

Новый метод словно открыл глаза учёным. Известные ранее изображения проявились более детально. А порой и вовсе то, что казалось естественным пятном из выделений железа на стенах, обрело чёткие линии. Исследователи увидели в пещере множество одинаковых фигур, которые ещё только предстоит расшифровать.

По словам учёных, подобные рисунки встречаются только в пещере Шульган-Таш. Некая визитная карточка людей эпохи палеолита на нынешних башкирских землях.

Здесь также находится стоянка эпохи палеолита. Проводятся исследования, вносим данные в геодезические карты. Электронные карты пещеры есть. Фаузиль Маликов, директор историко-культурного музея-заповедника «Шульган-Таш»