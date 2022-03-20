В пещере Шульган-Таш благодаря новому методу сделаны очередные открытия

Новые очертания истории. В пещере Шульган-Таш фиксируют множество одинаковых рисунков. Учёные называют фигуры «трапециями с ушками по бокам». По словам специалистов, такие изображения есть только на башкирских землях. На данный момент обнаружено несколько десятков подобных картин.
Детальная 3D-модель – результат долгой фотосессии. Каждый наскальный рисунок в пещере фиксируют с разных ракурсов. После уже в специальной программе изображения сшиваются. Метод называется фотограмметрия.
Новый метод словно открыл глаза учёным. Известные ранее изображения проявились более детально. А порой и вовсе то, что казалось естественным пятном из выделений железа на стенах, обрело чёткие линии. Исследователи увидели в пещере множество одинаковых фигур, которые ещё только предстоит расшифровать.
По словам учёных, подобные рисунки встречаются только в пещере Шульган-Таш. Некая визитная карточка людей эпохи палеолита на нынешних башкирских землях.
Работы распланированы на несколько лет вперёд. Это важно ещё и для включения пещеры Шульган-Таш в список ЮНЕСКО. Подготовлено три тома с информацией о памятнике. Несколько сотен рисунков. Данные ещё будут собирать и объединять с другими источниками, в том числе с зарубежными, централизованно собирают фото-, видео- и даже аудиоматериалы. Современные технологии делают картинку детальнее, и прошлое становится отчётливее в будущем.