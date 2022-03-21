В Уфе из-за возгорания в общежитии эвакуировали 253 человека

Сегодня, 21 марта, около 00:43 поступило сообщение о возгорании в общежитии БГАУ по улице Революционной. Очевидцы сообщили, что на шестом этаже проходит загорание электрической проводки.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые установили, что открытого горения нет. Плотное задымление действительно было зафиксировано на шестом этаже. Из строя вышел принтер, который потушили огнетушителем.

Из общежития оперативно эвакуировали 253 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет. На место происшествия выезжали 21 человек личного состава и 9 единиц техники.