Жители Башкирии вонзил приятелю нож в шею и был осужден

В Туймазах перед судом предстал житель Шаранского района, которого обвинили в покушении на убийство. Всё произошло из-за личной неприязни между двумя мужчинами.

Между приятелями вспыхнула ссора. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил нож и вонзил оппоненту в шею. К счастью, к пострадавшему быстро прибыла помощь – врачи смогли спасти мужчину.

При поступлении в больницу у него диагностировали колотую сквозную рану шеи с повреждением яремной вены слева, травматический шок 1-2 степени и обильное кровотечение.