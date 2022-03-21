Эльдар Валидов стал новым мэром Нефтекамска

Это большая ответственность, и я обещаю приложить все усилия для дальнейшего развития нашего города. Наша задача - продолжить положительную динамику развития родного Нефтекамска в тех же ускоренных темпах сплоченной командой. В сегодняшних условиях именно командная работа и объединение позволят добиться высоких результатов и поставленных целей. Мы уже многое сделали для города и продолжим начатые проекты.

Эльдар Валидов