Эльдар Валидов стал новым мэром Нефтекамска

В Нефтекамске избрали нового мэра. Им стал Эльдар Валидов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя города.
Эльдар Мавлиев был выбран мэром единогласным решением Совета городского округа пятого созыва.
Это большая ответственность, и я обещаю приложить все усилия для дальнейшего развития нашего города. Наша задача - продолжить положительную динамику развития родного Нефтекамска в тех же ускоренных темпах сплоченной командой. В сегодняшних условиях именно командная работа и объединение позволят добиться высоких результатов и поставленных целей. Мы уже многое сделали для города и продолжим начатые проекты.
Эльдар Валидов
Бывшим мэром Нефтекамска является Ратмир Мавлиев, который сейчас занимает должность мэра Уфы.