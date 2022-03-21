В Башкирии отдыхающие вновь застряли на снегоходе

В Башкирии двум мужчинам потребовалась помощь спасателей. Они застряли при путешествии на снегоходе.

Инцидент произошёл в лесу между деревней Кургашла Гафурийского района и деревней Хайбуллино Белорецкого района. Техника отдыхающих вышла из строя, а в районе отсутствовала телефонная связь. Одному из застрявших пришлось пешком идти до ближайшей деревни, чтобы дозвониться до спасателей.