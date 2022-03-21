В Башкирии на трассе сбили пешехода

Накануне, 20 марта, в Туймазинском районе произошла авария. Инцидент зафиксирован на 1318 км автодороги Уфа-Самара-Челябинск.
47-летний мужчина на ВАЗ-2121 допустил наезд на 58-летнего жителя Белебея, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте. На кадрах с видеорегистратора хорош видно, как мужчина внезапно выбегает на проезжую часть.
От удара пешехода выбросило на встречную полосу. Он получил различные травмы. Обстоятельства аварии предстоит установить.
Фото и видео: ГИБДД РБ.