В Башкирии на трассе сбили пешехода

Накануне, 20 марта, в Туймазинском районе произошла авария. Инцидент зафиксирован на 1318 км автодороги Уфа-Самара-Челябинск.

Фото №1 - В Башкирии на трассе сбили пешехода

47-летний мужчина на ВАЗ-2121 допустил наезд на 58-летнего жителя Белебея, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте. На кадрах с видеорегистратора хорош видно, как мужчина внезапно выбегает на проезжую часть.

От удара пешехода выбросило на встречную полосу. Он получил различные травмы. Обстоятельства аварии предстоит установить.

Фото и видео: ГИБДД РБ. 

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