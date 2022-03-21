В Башкирии на трассе сбили пешехода

47-летний мужчина на ВАЗ-2121 допустил наезд на 58-летнего жителя Белебея, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте. На кадрах с видеорегистратора хорош видно, как мужчина внезапно выбегает на проезжую часть.