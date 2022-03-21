В Башкирии пациентов больницы кормили фальсифицированным маслом

В Башкирии вновь зафиксирована поставка фальсифицированного масла в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора региона.

В больнице Сибая была взята проба сливочного масла из партии в 100 кг. Образцы масла 72,5% были доставлены на лабораторию. Выяснилось, что в продукте отсутствовали жирные кислоты, присущие для молочных жиров – масляная, каприловая, капроновая. А вот жирные кислоты, которые присущи только растительным жирам, превышали допустимые нормы.