Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в Донецке

После этого главы двух регионов посетили военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Пушилин отметил, что жители ДНР с первых дней чувствуют поддержку Башкортостана. В свою очередь Радий Хабиров заметил, что Донбасс – это братский регион, в который башкирская делегация приехала для созидания.