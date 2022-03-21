Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в Донецке

Глава Башкортостана и члены правительственной делегации республики почтили память погибших мирных донбассцев. В ходе официального визита Радий Хабиров и руководитель ДНР Денис Пушилин возложили цветы в Парке имени Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» и к Вечному огню у монумента «Твоим освободителям, Донбасс!».
После этого главы двух регионов посетили военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Пушилин отметил, что жители ДНР с первых дней чувствуют поддержку Башкортостана. В свою очередь Радий Хабиров заметил, что Донбасс – это братский регион, в который башкирская делегация приехала для созидания.
Во время осмотра экспонатов Глава республики пригласил директора музея на ознакомительную экскурсию в Башкортостан.