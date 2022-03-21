Президиум Госсобрания Башкортостана сформировал повестку очередного заседания

Всего на рассмотрение вынесено более 20 вопросов. Предлагается, например, введение административной ответственности за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос. Изменения коснутся и бюджета региона. Так, доходная часть в 2022 году после уточнений запланирована с ростом на 10,3 млрд рублей. Увеличивается и расходная часть. Дефицит бюджета сокращается на 1,8 млрд рублей.