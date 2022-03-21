Президиум Госсобрания Башкортостана сформировал повестку очередного заседания

Открытие вытрезвителей, изменение в бюджете и ответственность перед депутатами. Президиум Госсобрания сформировал повестку очередного заседания парламента, которое состоится на следующей неделе.
Всего на рассмотрение вынесено более 20 вопросов. Предлагается, например, введение административной ответственности за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос. Изменения коснутся и бюджета региона. Так, доходная часть в 2022 году после уточнений запланирована с ростом на 10,3 млрд рублей. Увеличивается и расходная часть. Дефицит бюджета сокращается на 1,8 млрд рублей.