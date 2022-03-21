Президиум Госсобрания Башкортостана сформировал повестку очередного заседания

Открытие вытрезвителей, изменение в бюджете и ответственность перед депутатами. Президиум Госсобрания сформировал повестку очередного заседания парламента, которое состоится на следующей неделе. 

Всего на рассмотрение вынесено более 20 вопросов. Предлагается, например, введение административной ответственности за несоблюдение сроков направления ответа на депутатский запрос. Изменения коснутся и бюджета региона. Так, доходная часть в 2022 году после уточнений запланирована с ростом на 10,3 млрд рублей. Увеличивается и расходная часть. Дефицит бюджета сокращается на 1,8 млрд рублей.

Новшества коснутся также сферы местного самоуправления, правил животноводства и пчеловодства. Дислокация пчеловодческой инфраструктуры не будет связана с местами, где есть склады химикатов, то есть только экологически чистые места, где могут находиться объекты пчеловодческой инфраструктуры.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Возродим систему вытрезвителей, но не том виде, в котором они были раньше. Данный законопроект позволит органам местной власти самим решать, какие учреждения будут создаваться.

Салават Харасов, председатель комитета Госсобрания Республики Башкортостан по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов
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