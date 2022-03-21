В Башкирии к сентябрю отремонтируют 200 дворов

К сентябрю в республике отремонтируют 200 дворов. Строительные работы пройдут в рамках программы «Башкирские дворики». Из бюджета республики выделено порядка 1 млрд рублей. Часть затрат ожидается возместить из казны местных муниципалитетов, где будет произведен ремонт. К работам приступят в апреле.

Не только я, но и весь дом хотел, чтобы тут был хороший детский дворик. Когда Глава приезжал, он мне обещал сделать.

В прошлом году в рамках программы было отремонтировано более 300 дворовых территорий. По словам представителей министерства ЖКХ, работы выполнили за три месяца. В этот раз планируют взять такой же темп и завершить строительство к началу осени.