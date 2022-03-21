В Башкирии к сентябрю отремонтируют 200 дворов

К сентябрю в республике отремонтируют 200 дворов. Строительные работы пройдут в рамках программы «Башкирские дворики». Из бюджета республики выделено порядка 1 млрд рублей. Часть затрат ожидается возместить из казны местных муниципалитетов, где будет произведен ремонт. К работам приступят в апреле.

Не только я, но и весь дом хотел, чтобы тут был хороший детский дворик. Когда Глава приезжал, он мне обещал сделать.

Тамара Дмитриева, жительница дома №5б по пр. Ленина

В прошлом году в рамках программы было отремонтировано более 300 дворовых территорий. По словам представителей министерства ЖКХ, работы выполнили за три месяца. В этот раз планируют взять такой же темп и завершить строительство к началу осени.

Постараемся сократить процесс производства, сжать его до трех месяцев и к 1 сентября открывать дворовые территории.

Николай Ельников, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
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