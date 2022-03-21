ФК «Уфа» провел домашний матч против «Краснодара» в рамках 22-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» провел домашний матч против «Краснодара» в рамках 22-го тура РПЛ. Горожане владели игровым преимуществом, но пропустили в концовке первого тайма. В составе «Краснодара» взятием ворот отметился Алексей Ионов.

Перестраивались по ходу игры. В первом тайме мы начинали от ворот, нас поджимали, по ходу игры удалось перестроиться.

Продолжали наседать на ворота соперника уфимцы и во втором тайме. Самый очевидный момент для гола был у Дилана Ортиса, но колумбиец попал в перекладину. Спастись футбольный клуб «Уфа» смог в концовке встречи. Данила Емельянов заработал пенальти, который реализовал Гамид Агаларов. Для нападающего горожан этот гол стал четырнадцатым в РПЛ.