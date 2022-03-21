В Уфе сгорела квартира: есть пострадавшие

Сегодня, 21 марта, днём в Уфе зафиксировали крупный пожар. Инцидент произошёл в жилом доме по улице Первомайской.

На место случившегося оперативно прибыли экстренные службы. Возгорание зафиксировали в помещении кухни квартиры на 4-ом этаже. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Известно, что из зоны воздействия опасных факторов были эвакуированы 10 человек, среди которых трое – дети. В пожаре пострадали мужчина и женщина – им потребовалась госпитализация. Причины возгорания предстоит установить дознавателю.