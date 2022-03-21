Жителя Башкирии, который несколько раз похищал сожительницу, могут признать невменяемым

Следственный комитет Башкирии рассказал подробности расследования жуткого преступления – 38-летний житель Зилаирского района несколько раз похищал сожительницу.

Известно, что в 2019-2022 годах мужчина неоднократно пытался восстановить отношения с бывшей сожительницей. Он преследовал несчастную женщину, применял физическую силу, психологическое давление. 21 января этого года мужчина совершил попытку похищения.

Обвиняемый подкараулил экс-возлюбленную у работы. Когда женщина села в такси, он начал преследовать машину на своём авто. В один момент он подрезал автомобиль и силой вытащил бывшую сожительницу из такси. Мужчина увёз несчастную в Баймакский район.

Удерживая женщину насильно рядом, мужчина угрожал несчастной убийством, чтобы та вновь согласилась на отношения. При этом он демонстрировал отвертку в качестве оружия.

К счастью, женщине удалось выбраться живой. Ранее мужчина уже незаконно проникал в жилище экс-возлюбленной.