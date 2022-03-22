В Уфе прошел хоккейный турнир памяти Ильдара Гимаева

В Уфе прошел хоккейный турнир, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Башкортостана Ильдара Гимаева. Уроженец Бижбулякского района начал трудовую деятельность с должности слесаря.

Поднимаясь по карьерной лестнице, он впоследствии возглавил администрацию своего родного муниципалитета, затем Администрацию Президента Республики Башкортостан. Был ректором Башкирского аграрного университета. Профессор, кандидат экономических наук Ильдар Гимаев остался в памяти земляков как деятельный и отзывчивый человек.

На турнире выступили спортсмены из Бижбулякского, Благоварского, Белебеевского районов, Челябинска и Уфы. Соревновались между собой и юниоры. На мероприятие пригласили близких и коллег Ильдара Гимаева, а также общественных деятелей.

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