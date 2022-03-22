В Уфе прошел хоккейный турнир памяти Ильдара Гимаева

В Уфе прошел хоккейный турнир, посвященный памяти государственного и общественного деятеля Башкортостана Ильдара Гимаева. Уроженец Бижбулякского района начал трудовую деятельность с должности слесаря.

Поднимаясь по карьерной лестнице, он впоследствии возглавил администрацию своего родного муниципалитета, затем Администрацию Президента Республики Башкортостан. Был ректором Башкирского аграрного университета. Профессор, кандидат экономических наук Ильдар Гимаев остался в памяти земляков как деятельный и отзывчивый человек.