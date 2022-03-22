В Уфе студенты-медики приняли участие в ЗОЖ-битве

В рамках интерактивного конкурса молодые люди разделились на команды и смогли ответить на вопросы относительно ведения здорового образа жизни и не только. В рамках битвы для будущих медиков провели викторину, посвященную теме ВИЧ. В игровой форме им напомнили об опасности заболевания и о мерах защиты.