Башкортостан и ДНР договорились о расширении сотрудничества

Башкортостан и Донецкая Народная Республика наметили сотрудничество сразу по нескольким направлениями.Соответствующее соглашение стороны скрепили подписанием. Несмотря на опасную военную обстановку, Радий Хабиров лично прибыл в ДНР, где также передал почти 100 тонн гуманитарного груза.
На доставку гуманитарного груза из Башкортостана до Донбасса ушло чуть больше суток. Машины ехали без остановок. Как и когда-то знаменитая Башкавдивизия на помощь братскому народу во главе с Генералом Шаймуратовым, портрет которого символично украшает все автопоезда. Передать 100 тонн продуктов и товаров первой необходимости приехал лично Радий Хабиров.
Как отметил Радий Хабиров, еще не отзвучали взрывы и канонады, но уже сейчас нужно приступать к созиданию. Между республиками есть много точек соприкосновения. Свои намерения стороны скрепили подписанием коммюнике.
Глава ДНР Денис Пушили подчеркнул, что на Донбассе по-прежнему чтят память генерала Шаймуратова, который пролил свою кровь, освобождая эти земли. И сейчас самое время наметить планы на будущее.
Все последние дни на передовой трудятся и башкирские врачи, которые в качестве добровольцев поехали в Донецк оказывать медицинскую помощь. Бок о бок с донбасскими коллегами они выхаживают раненых бойцов.
В Донецке Радий Хабиров также посетил место скорби – центр города, где не так давно из-за ракетного удара пострадали несколько десятков человек. В ходе официального визита Глава Башкортостана вместе с руководителем ДНР также возложили цветы на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» и к Вечному огню у монумента Донбасским освободителям. Как только фуры вернутся в регион, будет готовиться новый конвой. Ведь потомки Шаймуратова своих не бросают.