Башкортостан и ДНР договорились о расширении сотрудничества

Мы знаем, что поддержка оказывалась и ранее, но в эти периоды она более актуальна. И в первых рядах плечом к плечу у нас народ Башкортостана, который поддерживает нас. Спасибо, что вы приехали в этот непростой и опасный период, Радий Фаритович, я очень признателен вам за вашу личную позицию, и здесь у нас появляется возможность взаимодействовать, пока не окончена война.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики