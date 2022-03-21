Башкортостан и ДНР договорились о расширении сотрудничества

Башкортостан и Донецкая Народная Республика наметили сотрудничество сразу по нескольким направлениями.Соответствующее соглашение стороны скрепили подписанием. Несмотря на опасную военную обстановку, Радий Хабиров лично прибыл в ДНР, где также передал почти 100 тонн гуманитарного груза.

На доставку гуманитарного груза из Башкортостана до Донбасса ушло чуть больше суток. Машины ехали без остановок. Как и когда-то знаменитая Башкавдивизия на помощь братскому народу во главе с Генералом Шаймуратовым, портрет которого символично украшает все автопоезда.  Передать 100 тонн продуктов и товаров первой необходимости приехал лично Радий Хабиров.

Когда собирали помощь, мы запросили у руководства ДНР и ЛНР, что нужно. Продукты питания нужны будут – пришлем продукты питания. Понимаем, что нужно восстанавливать многие дома. Поэтому будем оказывать помощь строительными материалами.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Как отметил Радий Хабиров, еще не отзвучали взрывы и канонады, но уже сейчас нужно приступать к созиданию. Между республиками есть много точек соприкосновения. Свои намерения стороны скрепили подписанием коммюнике.

Мы изучили, какие у вас есть предприятия, мы понимаем, что нужно нам, мы предполагаем, что нужно вам. Предлагаем сегодня начать с этого диалога наши торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество. Мы готовы взаимодействовать в сфере образования, туризма, сельского хозяйства. Считаем, что сейчас пришла пора мирных решений, эти мирные свершения направлены на то, чтобы жители Донбасса и Башкортостана жили лучше и богаче.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава ДНР Денис Пушили подчеркнул, что на Донбассе по-прежнему чтят память генерала Шаймуратова, который пролил свою кровь, освобождая эти земли. И сейчас самое время наметить планы на будущее.

Мы знаем, что поддержка оказывалась и ранее, но в эти периоды она более актуальна. И в первых рядах плечом к плечу у нас народ Башкортостана, который поддерживает нас. Спасибо, что вы приехали в этот непростой и опасный период, Радий Фаритович, я очень признателен вам за вашу личную позицию, и здесь у нас появляется возможность взаимодействовать, пока не окончена война.

Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики
БАШКОРТТАР-БСТ

Все последние дни на передовой трудятся и башкирские врачи, которые в качестве добровольцев поехали в Донецк оказывать медицинскую помощь. Бок о бок с донбасскими коллегами они выхаживают раненых бойцов.

Фото №1 - Башкортостан и ДНР договорились о расширении сотрудничества

В Донецке Радий Хабиров также посетил место скорби – центр города, где не так давно из-за ракетного удара пострадали несколько десятков человек. В ходе официального визита Глава Башкортостана вместе с руководителем ДНР также возложили цветы на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» и к Вечному огню у монумента Донбасским освободителям. Как только фуры вернутся в регион, будет готовиться новый конвой. Ведь потомки Шаймуратова своих не бросают.

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