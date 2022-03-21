В Башкирии показали работу офтальмологического центра

Почти 80% отечественного сырья и материалов. Такие показатели своего производства приводит руководство компании «Оптимед». Здесь изготавливают контактные линзы, растворы к ним и оборудование для микрохирургии глаз. И хоть пока санкции не отражаются на работе, здесь готовы переключиться на отечественного производителя тех материалов, которые пока идут из-за рубежа.
Миллиметр за миллиметром станок снимает слой с заготовки. И через считанные минуты круглый синий слиток гидроксиэтилметакрилата превращается в контактную линзу. Следующий этап – аккуратная и тщательная полировка. Диапазон диоптрий весьма широк
Одно из основных – производство микрохирургического оборудования. Кстати, в России конкурентов в этом деле нет, говорят представители компании. Выпускают здесь и расходные материалы, к примеру, искусственные хрусталики. То есть все то, без чего не обойтись при операции на глаза. Продукция проходит несколько этапов проверки.
За стеклом специалист тщательно проверяет офтальмологические скальпели. Наклон и изгиб копья должны соответствовать стандарту до тысячной доли миллиметра. Любая погрешность – инструмент бракуется. Это помещение – зона стерильности, значит, доступ сюда разрешен далеко не всем сотрудникам.
Кстати, это единственное производство в стране, где выпускается специальный гель для глазных операций. А это уже цех розлива и укупорки растворов для мягких контактных линз. За две смены тут могут произвести до 100 тысяч флаконов. Практически на 100% он состоит из компонентов отечественного производства. А что касается зарубежных поставщиков сырья и компонентов, то на данный момент санкции не повлияли на отношения. Все подтверждают заключенные договоры.
В компании отмечают, российская офтальмология – одна из сильнейших в мире. А ситуация подстегивает развиваться так, чтобы не зависеть от внешних факторов. Ведь продукцией башкирского производства пользуются не только специалисты по всей в стране, но и зарубежные офтальмологи.