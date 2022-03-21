В Башкирии показали работу офтальмологического центра

Почти 80% отечественного сырья и материалов. Такие показатели своего производства приводит руководство компании «Оптимед». Здесь изготавливают контактные линзы, растворы к ним и оборудование для микрохирургии глаз. И хоть пока санкции не отражаются на работе, здесь готовы переключиться на отечественного производителя тех материалов, которые пока идут из-за рубежа.

Миллиметр за миллиметром станок снимает слой с заготовки. И через считанные минуты круглый синий слиток гидроксиэтилметакрилата превращается в контактную линзу. Следующий этап – аккуратная и тщательная полировка. Диапазон диоптрий весьма широк

От +25 до -25. Линза должна быть гладкая и без всяких повреждений, чтобы при ношении было комфортно человеку. За смену мы изготавливаем не менее 100 штук. Оксана Ахметгареева, заведующая отделом оптической продукции

Одно из основных – производство микрохирургического оборудования. Кстати, в России конкурентов в этом деле нет, говорят представители компании. Выпускают здесь и расходные материалы, к примеру, искусственные хрусталики. То есть все то, без чего не обойтись при операции на глаза. Продукция проходит несколько этапов проверки.

За стеклом специалист тщательно проверяет офтальмологические скальпели. Наклон и изгиб копья должны соответствовать стандарту до тысячной доли миллиметра. Любая погрешность – инструмент бракуется. Это помещение – зона стерильности, значит, доступ сюда разрешен далеко не всем сотрудникам.

Кстати, это единственное производство в стране, где выпускается специальный гель для глазных операций. А это уже цех розлива и укупорки растворов для мягких контактных линз. За две смены тут могут произвести до 100 тысяч флаконов. Практически на 100% он состоит из компонентов отечественного производства. А что касается зарубежных поставщиков сырья и компонентов, то на данный момент санкции не повлияли на отношения. Все подтверждают заключенные договоры.

Единственный вопрос – логистика, которая может поменяться. Все что производится в России, в первую очередь мы используем свое. Есть импортные компоненты, допустим, в микрохирургии, которые не производят в России. Пока аналогов нет. Но я думаю, что это вопрос времени. Зиля Янбухтина, заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности