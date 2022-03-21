АПК Башкортостана выделено 760 млн рублей на льготное кредитование

В Башкирии нашли способ увеличить содержание протеина в пшенице. Ученые разработали удобрение с использованием только отечественного сырья. Оно будет стимулировать рост растений, а также защищать их от болезней. К слову, в этом году агропромышленному сектору Башкортостана выделили 760 миллионов рублей. Сумма предназначена для льготного кредитования сельхозпредприятий. Особенность нынешней посевной – импортозамещение.

Ремонт сельхозтехники подходит к финишной прямой. В этом году аграриям пришлось столкнуться с проблемой – запчасти на иностранные машины у производителя купить не удалось. Но из ситуации вышли: впервые посевной комплекс John Deere выедет на поля отремонтированный аналогами из Барнаула и Санкт-Петербурга.

Закупили сошники, повадки. Если сравнить аналог с оригиналом, это в два раза дешевле. Посмотрим, как покажут себя в работе. Радик Шафеев, исполнительный директор Уфимского селекционно-гибридного центра

Посевная площадь предприятия составляет пять с половиной тысяч гектаров земли. Компания кормит своих животных сама. Кроме того, комбикорм продают как в Башкортостане, так и в другие регионы. С помощью компьютерной мышки запускается весь процесс приготовления: рацион готовится для всех видов сельхозживотных, в том числе и птиц. За смену, которая длится 11 часов, производится 80 тонн готового продукта.

Используем пшеницу, ячмень, горох. Дополнительно приобретаем жмых, шроты, отруби и витаминная часть. Ильдар Денмухаммадиев, главный инженер Благоварского селекционно-генетического центра

Холдинг включает Благоварский селекционно-генетический центр – это производство комбикорма, и Уфимский селекционно-гибридный центр. Последние занимаются растениеводством и разведением свиней. Предприятия при такой многозадачности максимально использует возможные льготы государства.

Единовременно в комплексе содержится 24 тыс. голов свиней. Чтобы их прокормить, ежегодно нужно 400 миллионов рублей. Эту сумму предприятие оплачивает за счет льготного кредитования, выделенного Минсельхозом.

За прошлый год на Уфимский СГЦ получили около 20 миллионов субсидий. В том числе на животноводство, растениеводство. Ирина Милосердова, финансовый директор Уфимского селекционно-гибридного и Благоварского селекционно-генетического центров

В этом году на льготное кредитование республика получила 760 миллионов рублей из федеральной казны. Процентная ставка для заемщиков варьируется от 1 до 5%. Остальное финансируется государством.

Это хорошая поддержка. Особенно накануне весенних полевых работ. Сумма позволит аграриям взять кредиты на 6 миллиардов рублей. Алмаз Галимов, заместитель начальника отдела по работе с инвесторами и внешним связям Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан