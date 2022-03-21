АПК Башкортостана выделено 760 млн рублей на льготное кредитование

В Башкирии нашли способ увеличить содержание протеина в пшенице. Ученые разработали удобрение с использованием только отечественного сырья. Оно будет стимулировать рост растений, а также защищать их от болезней. К слову, в этом году агропромышленному сектору Башкортостана выделили 760 миллионов рублей. Сумма предназначена для льготного кредитования сельхозпредприятий. Особенность нынешней посевной – импортозамещение.
Ремонт сельхозтехники подходит к финишной прямой. В этом году аграриям пришлось столкнуться с проблемой – запчасти на иностранные машины у производителя купить не удалось. Но из ситуации вышли: впервые посевной комплекс John Deere выедет на поля отремонтированный аналогами из Барнаула и Санкт-Петербурга.
Посевная площадь предприятия составляет пять с половиной тысяч гектаров земли. Компания кормит своих животных сама. Кроме того, комбикорм продают как в Башкортостане, так и в другие регионы. С помощью компьютерной мышки запускается весь процесс приготовления: рацион готовится для всех видов сельхозживотных, в том числе и птиц. За смену, которая длится 11 часов, производится 80 тонн готового продукта.
Холдинг включает Благоварский селекционно-генетический центр – это производство комбикорма, и Уфимский селекционно-гибридный центр. Последние занимаются растениеводством и разведением свиней. Предприятия при такой многозадачности максимально использует возможные льготы государства.
Единовременно в комплексе содержится 24 тыс. голов свиней. Чтобы их прокормить, ежегодно нужно 400 миллионов рублей. Эту сумму предприятие оплачивает за счет льготного кредитования, выделенного Минсельхозом.
В этом году на льготное кредитование республика получила 760 миллионов рублей из федеральной казны. Процентная ставка для заемщиков варьируется от 1 до 5%. Остальное финансируется государством.
Средства уже переведены на счета банков. Аграрии, желающие воспользоваться льготами, могут подавать заявки, напрямую обратившись в финансовые учреждения.