«Салават Юлаев» одолел «Трактор» в третьем матче серии

«Салават Юлаев» одерживает победу в третьем матче полуфинала восточной конференции КХЛ. Открывает счет Глеб Кузьмин. Это его третий гол в плей-офф.

Удваивает счет на табло Виктор Тихонов, воспользовавшись численным преимуществом. «Трактору» не удавалось весь период реализовать лишнего игрока, зато оставшись в меньшинстве, Томаш Гика убегает один в ноль и отыгрывает одну шайбу. Проверкой для хозяев льда стали последние минуты матча, когда арбитры удалили Владислава Картаева. «Трактор» снимает вратаря. Но гол в пустые ворота забивает Николай Кулёмин.