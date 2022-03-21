В Уфе разыграли путевки на первенство России по дзюдо

Традиционный турнир собрал в столице республики сильнейших российских спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие призеры и победители своих округов и регионов.

Одним из самых упорных поединков турнира получилась четвертьфинальная встреча между Арсентием Воеводиным из Уфы и Кириллом Князьковым из Москвы. Но если гость соревнований ранее уже заработал путевку на первенство страны по дзюдо, то для уфимца это был последний шанс отобраться на российский старт. В основное время победителя выявить не удалось. В golden score (встреча в дополнительное время) первую оценку заработал спортсмен из Москвы. Он и прошел дальше по турнирной сетке.

Задача была завершить в основное время схватку, но соперник был хорошо подготовлен технически и физически. Поэтому пришлось уйти в golden score. Кирилл Князьков, участник соревнований /Москва/

По традиции турнир в Уфе собирает сильнейших дзюдоистов до 23 лет. Ведь состязание считается заключительным стартом перед первенством России. Для некоторых спортсменов это возможность проверить свои силы, для других – решить вопрос с путевкой. В этот раз в столицу республики приехали представители из 17 регионов страны.

Полным составом мы приехать не смогли, но этот турнир проводится в шестой раз. На все турниры мы приезжаем сюда с удовольствием. Хорошие собираются здесь спортсмены. Для нас это отличный опыт. Дмитрий Кабанов, старший тренер сборной Москвы по дзюдо

Башкортостан на всероссийском юниорском турнире представляли 40 спортсменов, 14 из них – девушки. Лилия Атауллина на последней минуте отдала балл сопернице из Самарской области и упустила победу.

Первая схватка была, а она самая тяжелая. Всегда тяжело начинать. Мария Чернышева, участница соревнований /Самарская область/