В Уфе разыграли путевки на первенство России по дзюдо

Традиционный турнир собрал в столице республики сильнейших российских спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие призеры и победители своих округов и регионов.
Одним из самых упорных поединков турнира получилась четвертьфинальная встреча между Арсентием Воеводиным из Уфы и Кириллом Князьковым из Москвы. Но если гость соревнований ранее уже заработал путевку на первенство страны по дзюдо, то для уфимца это был последний шанс отобраться на российский старт. В основное время победителя выявить не удалось. В golden score (встреча в дополнительное время) первую оценку заработал спортсмен из Москвы. Он и прошел дальше по турнирной сетке.
По традиции турнир в Уфе собирает сильнейших дзюдоистов до 23 лет. Ведь состязание считается заключительным стартом перед первенством России. Для некоторых спортсменов это возможность проверить свои силы, для других – решить вопрос с путевкой. В этот раз в столицу республики приехали представители из 17 регионов страны.
Башкортостан на всероссийском юниорском турнире представляли 40 спортсменов, 14 из них – девушки. Лилия Атауллина на последней минуте отдала балл сопернице из Самарской области и упустила победу.
По итогам финальных поединков тренерский штаб всех сборных регионов сформируют состав участников на чемпионат России среди юниоров, который пройдет в Тюмени в апреле этого года.