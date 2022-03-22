В Башкирии ведутся поиски трёх мальчиков

Поисково-спасательный отряд «Отклик» сообщил о старте новых поисков. В Стерлитамаке без вести пропали три мальчика.
Поиски подростков ведутся с утра 21 марта. Известно, что все трое – воспитанники социально-реабилитационного центра «Семья». Подростков привели в школу, однако они скрылись от сотрудников приюта и педагогов, покинув учебное учреждение.
Пропали:
15-летний Файрузов Данис. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, короткие, глаза карие. Был одет: темная шапка, черная куртка парка, черные джинсы, черные полуботинки.
7-летний Бурнаев Алексей. Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, волосы темные, короткие, глаза карие. Был одет: серая шапка-ушанка, синяя куртка с красными вставками, черные брюки, болоньевые сапоги.
14-летний Бурнаев Артур. Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, короткие, глаза карие. Был одет: зеленая шапка, черная куртка парка, темно синие брюки, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8 987 106 06 01 или 02.