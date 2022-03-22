В Башкирии ведутся поиски трёх мальчиков

Поисково-спасательный отряд «Отклик» сообщил о старте новых поисков. В Стерлитамаке без вести пропали три мальчика.

Поиски подростков ведутся с утра 21 марта. Известно, что все трое – воспитанники социально-реабилитационного центра «Семья». Подростков привели в школу, однако они скрылись от сотрудников приюта и педагогов, покинув учебное учреждение.