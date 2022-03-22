В Башкирии пять девочек в школе отравились таблетками

21 марта в Стерлитамаке пять школьниц были доставлены в больницу с признаками острого отравления. Девочкам 14-15 лет.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на следственный комитет республики, одна из девочек принесла в школу лекарство, которое применяется для повышения тонуса мышц, например, при рассеянном склерозе и параличе. Препарат предназначен для взрослых и выдается строго по рецепту.

Пять школьниц употребили таблетки прямо в учебном учреждении. Вскоре они почувствовали недомогание и были госпитализированы. Сейчас угрозы жизни нет. Девочкам оказывается помощь в больнице.