В Башкирии отметили 100-летие Федерации профсоюзов

Фестиваль КВН и Спартакиада. В честь 100-летнего юбилея Федерация профсоюзов республики провела ряд праздничных мероприятий. Так, в клубе веселых и находчивых выступили представители ведущих государственных предприятий, министерств и учреждений различных отраслей. Главной темой игр стала защита трудовой сферы.

В своих шутках участники  поднимали весьма серьезные темы, касающиеся  безопасности на производстве или отношений с руководством. К слову, основу организаций профсоюза составляет молодежь.

Тем временем в уфимском спорткомплексе «Биатлон» среди работников профсоюзов, а также их родственников состоялись лыжные соревнования. Все участники – профессионалы на работе, а в спорте – любители, что однако не лишило мероприятия духа соревновательности.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ