В Башкирии отметили 100-летие Федерации профсоюзов

Фестиваль КВН и Спартакиада. В честь 100-летнего юбилея Федерация профсоюзов республики провела ряд праздничных мероприятий. Так, в клубе веселых и находчивых выступили представители ведущих государственных предприятий, министерств и учреждений различных отраслей. Главной темой игр стала защита трудовой сферы.

В своих шутках участники поднимали весьма серьезные темы, касающиеся безопасности на производстве или отношений с руководством. К слову, основу организаций профсоюза составляет молодежь.