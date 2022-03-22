В Башкирии отметили 100-летие Федерации профсоюзов

Фестиваль КВН и Спартакиада. В честь 100-летнего юбилея Федерация профсоюзов республики провела ряд праздничных мероприятий. Так, в клубе веселых и находчивых выступили представители ведущих государственных предприятий, министерств и учреждений различных отраслей. Главной темой игр стала защита трудовой сферы.
В своих шутках участники поднимали весьма серьезные темы, касающиеся безопасности на производстве или отношений с руководством. К слову, основу организаций профсоюза составляет молодежь.
Тем временем в уфимском спорткомплексе «Биатлон» среди работников профсоюзов, а также их родственников состоялись лыжные соревнования. Все участники – профессионалы на работе, а в спорте – любители, что однако не лишило мероприятия духа соревновательности.