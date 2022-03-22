В Башкирии 10-летний ребёнок пострадал в аварии из-за пьяного водителя

Накануне, 21 марта, около семи часов вечера в селе Толбазы Аургазинского района произошла авария. Подробности случившегося сообщает пресс-служба ГИБДД.
На дороге столкнулись «Хёндай Акцент», которым управлял 34-летний местный житель, и «Хёндай Крета», которой управлял 42-летний мужчина. В аварии травмы получил 10-летний пассажир первого авто.
Оказалось, водитель «Креты» находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинского освидетельствование показало 0,472 мг/л. Теперь авто виновника авария на специализированной стоянке, а расследование произошедшего продолжается.
Фото: ГИБДД РБ.