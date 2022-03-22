Врачи Башкирии спасли руку 9-летнего мальчика после огнестрельного ранения

В городе Октябрьский 9-летний местный житель получил тяжелую травму на охоте. В него случайно выстрелило ружьё.

Инцидент произошёл 2 ноября в прошлом году. Отец и сын отправились на охоту в день рождения мальчика. В один момент ружьё, которое мужчина нёс за спиной, зацепилось за ветку. Отец попытался удержать его в руках, но случайно нажал на курок и попал в левую руку сына.

ИА «Башинформ» со ссылкой на минздрав Башкирии сообщает, что мальчику была проведена серьёзная операция. Ребёнку грозила ампутация конечности, но врачи из Уфы прибыли на помощь.

Оперативно сработала служба санитарной авиации, прибыли высококвалифицированные специалисты Республиканской детской клинической больницы и Республиканского кардиологического центра в составе нейрохирурга, сосудистого хирурга, врача ортопеда-травматолога. Комплексной бригадой врачей выполнена операция: аутовенозное протезирование лучевой и локтевой артерии, восстановление целостности нервов предплечья, открытая репозиция, остеосинтез аппаратом Илизарова, пластика дефекта кожи. пресс-служба Министерства здравоохранения РБ