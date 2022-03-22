Врачи Башкирии спасли руку 9-летнего мальчика после огнестрельного ранения

В городе Октябрьский 9-летний местный житель получил тяжелую травму на охоте. В него случайно выстрелило ружьё.
Инцидент произошёл 2 ноября в прошлом году. Отец и сын отправились на охоту в день рождения мальчика. В один момент ружьё, которое мужчина нёс за спиной, зацепилось за ветку. Отец попытался удержать его в руках, но случайно нажал на курок и попал в левую руку сына.
ИА «Башинформ» со ссылкой на минздрав Башкирии сообщает, что мальчику была проведена серьёзная операция. Ребёнку грозила ампутация конечности, но врачи из Уфы прибыли на помощь.
Ребёнок уже может двигать пальцами и даже чувствует боль. Врачи утверждают, что конечность «оживает».