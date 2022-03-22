Следком Башкирии проверят обстоятельства отравления малыша крысиным ядом

Следственный комитет Башкирии проверяет обстоятельства отравления годовалого ребёнка крысиным ядом. Инцидент произошёл в Куюргазинском районе.
Как стало известно, 20 марта малыш находился в гостях у бабушки. Он по незнанию употребил хлеб с крысиным ядом. По дому ломтики хлеба были разложены для борьбы с грызунами.
Малыша экстренно госпитализировали. К счастью, сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.