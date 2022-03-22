В Башкирии открылся дистанционный консультационный центр

В нашей республике существует единый номер, по которому пациенты могут обращаться по разным поводам, например, вызов врача на дом или запись к специалисту. Также они могут обратиться по этому номеру, чтобы попасть в наш центр. Чтобы попасть к оператору центра, нужно после набора номера«122» набрать добавочный «4».

Алия Аргынбаева, заведующая поликлиникой 12 ГКБ 21, руководитель дистанционного консультативного центра