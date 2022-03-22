В Башкирии открылся дистанционный консультационный центр

В Башкортостане начал работать круглосуточный дистанционный центр консультативной медицинской помощи. Его услугами может воспользоваться любой гражданин республики с признаками респираторно-вирусной инфекции. Основной же целью центра является помощь пациентам с COVID-19, ОРВИ или гриппом, состояние которых позволяет наблюдаться на дому.
Специалисты центра проведут первичную консультацию, ответят на интересующие вопросы по клиническому состоянию здоровья. При необходимости сделают корректировку в лечении или оформят вызов врача на дом.
Оператор определяет степень тяжести заболевания и перенаправляет звонок непосредственно к врачу. При лёгкой форме все ограничивается телефонным разговором. В случае необходимости даются рекомендации вызова врача на дом, либо бригады скорой медицинской помощи. Консультацию оказывают терапевты пяти уфимских больниц, прошедшие обучение по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это сделано для комфорта населения.