В Башкирии открылся дистанционный консультационный центр

В Башкортостане начал работать круглосуточный дистанционный центр консультативной медицинской помощи. Его услугами может воспользоваться любой гражданин республики с признаками респираторно-вирусной инфекции. Основной же целью центра является помощь пациентам с COVID-19, ОРВИ или гриппом, состояние которых позволяет наблюдаться на дому.

Специалисты центра проведут первичную консультацию, ответят на интересующие вопросы по клиническому состоянию здоровья. При необходимости сделают корректировку в лечении или оформят вызов врача на дом.

В нашей республике существует единый номер, по которому пациенты могут обращаться по разным поводам, например, вызов врача на дом или запись к специалисту. Также они могут обратиться по этому номеру, чтобы попасть в наш центр. Чтобы попасть к оператору центра, нужно после набора номера«122» набрать добавочный «4».

Алия Аргынбаева, заведующая поликлиникой 12 ГКБ 21, руководитель дистанционного консультативного центра

Оператор определяет степень тяжести заболевания и перенаправляет звонок непосредственно к врачу. При лёгкой форме все ограничивается телефонным разговором. В случае необходимости даются рекомендации вызова врача на дом, либо бригады скорой медицинской помощи. Консультацию оказывают терапевты пяти уфимских больниц, прошедшие обучение по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это сделано для комфорта населения.

Чтобы у человека была возможность обратиться к врачу, даже если он себя почувствовал плохо в позднее время. Проконсультироваться с врачом-специалистом, лишний раз не нагружать участкового терапевта.

Роман Уаман Де Лос Эрос, врач-терапевт
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БАШКОРТТАР-БСТ